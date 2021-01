Golda Rosheuvel (la reine Charlotte dans Bridgerton) se confie sur son personnage: "Vers 16h, ma tête commence à fumer"

Elle a captivé l'imagination de millions de fans avec son incroyable performance de la reine Charlotte dans la série Bridgerton diffusée sur la plateforme Netlfix. Et l'actrice Golda Rosheuvel a révélé l'envers du décor, ou plutôt des costumes royaux qu'elle porte dans une interview assez franche pour l'émission After Party.

Et de décrire que le simple fait d'aller aux toilettes lui prend 30 minutes. "Faire pipi est assez difficile" a expliqué l'actrice de 49 ans.

Et aussi de décrire que les perruques portées dans la série ne sont pas toujours confortables: "Vers 16 heures, votre tête commence à fumer et il fait très chaud là-dessous et vous ne pouvez plus attendre d'enlever cette horreur". J'ai une fois supplié l'équipe de me l'enlever en criant: "Cela brûle, cela brûle..."

La série romantique d'époque "Bridgerton", de la célèbre productrice Shonda Rhimes à l'origine de "Grey's Anatomy", a été renouvelée jeudi pour une deuxième saison par la plateforme Netflix, où elle avait fait un carton à sa sortie le mois dernier.

La série se déroule en 1813 en Angleterre, sous la régence du prince de Galles, période de bouillonnement culturel marquée notamment par les écrivaines Jane Austen et Mary Shelley. Mais la création de Shonda Rhimes a choisi de prendre des libertés avec les romans dont la série est inspirée, et surtout avec la réalité historique, assumant des anachronismes parfois flagrants.

La recette a manifestement séduit puisque "Bridgerton" aura été vue dans plus de 63 millions de foyers au cours des quatre semaines suivant sa sortie, le jour de Noël, selon Netflix.