Golden Globes: la vanne bien sentie d'Eddie Murphy sur la gifle de Will Smith aux Oscars (vidéo)

Ce mardi soir a eu lieu la 80ème cérémonie des Golden Globes. Eddie Murphy a reçu un prix pour l'ensemble de sa carrière. Pendant son discours, il a fait référence à l'affaire de la gifle de Will Smith l'an dernier aux Oscars.

Il a d'abord remercié la Hollywood Foreign Press Association de lui avoir décerné ce prix. "Je suis dans le show-business depuis 46 ans, et je suis dans le cinéma depuis 41 ans. Il a donc fallu du temps pour que cela arrive et c'est très apprécié", a-t-il confié. Avant de donner quelques conseils avisés pour devenir réussir et devenir célèbre. "Il y a un plan, et je l'ai suivi pendant toute ma carrière. C'est très simple, faites juste ces trois choses: Payer ses impôts, s'occuper de ses affaires, et ne pas prononcer le nom de la femme de Will Smith avec votre putain de bouche", a-t-il plaisanté.

Cette blague évoque le scandale qui s'est produit l'an dernier aux Oscars, alors que Chris Rock se moquait de la coupe de cheveux de Jada Pinkett Smith. Will Smith n'avait pas du tout apprécié la référence à la chevelure de son épouse malade et s'était levé en plein show pour gifler l'humoriste qui présentait la cérémonie.