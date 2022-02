Grease, le film culte de retour à travers une nouvelle série: le casting dévoilé

Sorti en 1978, le film Grease raconte une amourette de lycée qui se déroule dans les années 50. Une idylle, sur fond de rock’n’roll, entre Danny Zuko (John Travolta) et Sandy Olsso (Olivia Newton-John). La série "Grease: rise of the Pink Ladies" s’inspire de cet univers mais raconte les événements qui se sont produits quatre années auparavant, avec les débuts des Pink Ladies, le groupe de filles au centre du film.

Le tournage de ce "prequel" a commencé cette semaine. Et la Paramount a publié la liste des actrices et acteurs qui y participent : Marisa Davila (Jane), Cheyenne Isabel Wells (Olivia), Ari Notartomaso (Cynthia), Tricia Fukuhara (Nancy), Shanel Bailey (Hazel), Madison Thompson (Susan), Johnathan Nieves (Richie), Jason Schmidt (Buddy), Maxwell Whittington-Cooper (Wally) et Jackie Hoffman (le professeur McGee).

Entertainment Weekly a communiqué le synopsis de cette série : "Avant la vague du rock'n'roll, avant que la bande des T-Birds ne deviennent les plus cools du lycée, quatre filles à la marge qui en ont assez, décident de s'éclater comme elles l'entendent, lançant une panique morale qui changera le lycée Rydell pour toujours."