Gros changement capillaire pour l’actrice Penélope Cruz: elle dit au revoir à sa longue chevelure brune (photo)

L’actrice et mannequin espagnole Penélope Cruz a osé le changement capillaire radical… De sa belle et longue chevelure brune – caractéristique de l’actrice – elle est passée à un carré long au balayage blond ! Et ce nouveau look n’est pas passé inaperçu lors du photocall de "Madres Paralelas", le dernier film d’Almodóvar dans lequel elle incarne l’un des personnages principaux.

Si on a toujours eu l’habitude de voir Penélope Cruz avec de longs cheveux bruns, comme dans Pirates des Caraïbes, ce temps-là est pourtant révolu. L’actrice et mannequin espagnole s’essayait déjà depuis quelque temps à de légers balayages plus blonds, apportant un côté plus clair à sa chevelure. Mais ça y est, elle a osé le changement capillaire… Et il est pour le moins RADICAL !

Adieu la longue chevelure brune, caractéristique de l’actrice. A 47 ans, Penélope Cruz a en effet opté pour une coiffure tendance de ces dernières années : le carré long. Question couleur, elle n’a pas non plus fait les choses à moitié, en choisissant d’accentuer davantage ses précédents balayages. C’est le 4 octobre dernier, lors du photocall de "Madres Paralelas" – le dernier film de Pedro Almodódovar – que l’actrice espagnole est apparue rayonnante et bien plus blonde qu'avant. Un nouveau look qui n’est certainement pas passé inaperçu !



© Capture d'écran d'Instagram @penelopecruzoficial