Gros CLASH entre Rose McGowan et Alyssa Milano: "Lâche-moi, sale imposture"

Rien ne va plus entre Rose McGowan et Alyssa Milano depuis samedi. Les deux actrices se sont disputées sur Twitter avec leurs fans comme témoins. La première a accusé la seconde d’avoir rendu le tournage de Charmed toxique durant plusieurs saisons.

Pour rappel, les deux comédiennes ont joué ensemble dans la série diffusée de 1998 à 2006. Alyssa Milano incarnait Pheobe Halliwell et Rose McGowan jouait Paige Matthews. Cette dernière a rejoint la série à la quatrième saison, devenant un des personnages principaux.



Holly Marie Combs (Piper Halliwell) et Shannen Doherty (Prue Halliwell) faisaient partie de la distribution originale et ont joué dans les trois premières saisons avec Alyssa Milano. Lorsque Shannen Doherty est partie en 2001, Rose McGowan est devenue l’un des personnages principaux.

Un tweet politique



Samedi, c’est un tweet politique qui serait à l’origine de l’affaire. Alyssa Milano a publié des vidéos pour soutenir Joe Biden lorsque Rose McGowan, qui n'aime pas le candidat démocrate, lui a répondu... "Tu as volé #metoo (un brillant outil de communication, pas un mouvement) à Tarana (Burke). Tu as récupéré mon mouvement, le Cultural Reset, pour la gloire, jalouse de moi pour avoir dénoncé mon violeur. Tu as gagné 250 000 euros par semaine pendant la série Charmed. Tu as fait une crise devant l'équipe en criant : "Ils ne me paient pas assez pour faire cette merde !": Un comportement épouvantable au quotidien. J'ai pleuré à chaque nouvelle saison parce que tu as rendu cet ensemble tellement toxique. Maintenant, lâche-moi, sale imposture", a écrit Rose McGowan.



Accusée d’être fausse, Alyssa Milano a réagi cette attaque. "Tu penses que tu peux amener #AlyssaMilanoIsALie dans le top des tendances et à devenir numéro 1 avant que je ne m'endorme ? Ceux qui disent des choses gentilles - je vous vois. Je vous remercie. A ceux qui disent des choses horribles - je vous vois. Allez vous faire foutre. Blesser les gens, c'est blesser les gens. Les gens habilités habilitent les gens. Les gens aimés aiment les gens", a répondu Alyssa Milano deux heures après la publication de son ancienne partenaire dans la série.



"Faire d'autres commentaires ne correspond pas à mon plan de bien-être", a ajouté la star en fin de journée.