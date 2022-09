Gwyneth Paltrow célèbre ses 50 ans en révélant le conseil qu'elle se donnerait si elle avait encore 21 ans...

L'actrice Gwyneth Paltrow va passer le cap de ses 50 ans ce 27 septembre. A cette occasion, elle a écrit un essai sur sa plateforme de bien être Goop, qui est une réflexion sur sa vie et ses erreurs passées. Si elle le pouvait elle conseillerait à elle-même, âgée de 21 ans, de à sa jeune personne de ''connaître ses limites et de s'y tenir encore plus qu'à la vie vie elle-même".

L'influenceuse a tenté de mettre en perspective ses regrets et ses erreurs "qui la tiennent encore éveillée la nuit", disant qu'elle prie pour avoir "appris d'eux tous".

Gwyneth Paltrow admet qu'elle avait "blessé les gens" et "franchi des limites", mais ses "erreurs qui ont duré dans le temps" découlent du fait qu'elle "ne savait pas où se trouvait [sa] propre vérité".

L'actrice regrette avoir voulu trop plaire aux gens et ne pas avoir dit réellement ce qu'elle pensait...

Paltrow a également évoqué son corps vieillissant, sa relation avec son mari et ses souvenirs des 50èmes anniversaires de ses parents.

La femme d'affaires, qui passe maintenant la plupart de ses journées à diriger sa marque Goop, a écrit dans son essai qu'elle souhaitait prendre plus de temps pour elle-même à l'avenir et continuer à construire sa relation avec son mari, Brad Falchuk.

"Je voudrais ralentir. J'aimerais me retirer un peu. Je voudrais réduire mon cercle. J'aimerais cuisiner davantage le dîner. J'aimerais voir les malentendus devenir des compréhensions", a-t-elle déclaré.

"J'aimerais continuer à ouvrir le plus profond de moi-même à mon mari, même si cela me fait peur. J'aimerais chanter plus, même si c'est juste sous la douche. Je voudrais dire à tous ceux qui ont eu une expérience négative avec moi que je suis désolée. Je voudrais me reconnaître pleinement".

Paltrow a admis qu'elle était "imparfaite" tout en partageant à la fois ses défauts et ses forces.