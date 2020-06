Gwyneth Paltrow présente une nouvelle bougie au nom très peu conventionnel: "Ça sent comme mon..."

Nous vous le révélions début janvier. L'actrice Gwyneth Paltrow, focalisée sur le bien-être de ses compatriotes américains avec son site internet Goop, avait lancé des bougies très particulières au parfum: "This Smells Like My Vagina", soit "Ça sent comme mon vagin". Commercialisées aux Etats-Unis, ces bougies se vendent comme des petits pains et ont été plusieurs fois d'affilée en rupture de stock.

L’actrice et femme d’affaires a remis le couvert avec des bougies au nom encore très évocateur. Invitée en visioconférence ce mardi soir dans le Tonight Show de Jimmy Fallon, Gwyneth a présenté sa nouvelle senteur intitulée: "This Smells Like My Orgasm, soit "ça sent comme mon orgasme".

Jamais à court d'imagination, l'actrice veut proposer à ses congénères des produits forts qui reflètent le féminisme dans toute sa splendeur. La composition de sa première bougie, elle la doit au parfumeur Doyglas Little, qui a assemblé des notes d'ambre, de géranium, de citron bergamote, de cèdre et de rose du Danemark.