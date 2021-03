Gwyneth Paltrow révèle avoir gagné de nombreux kilos depuis le début de la pandémie

Gwyneth Paltrow a révélé avoir adopté un "régime sans limite" depuis que le monde a été laissé aux prises de la pandémie de coronavirus. L'actrice de "Shakespeare in Love" a révélé s'être lâchée sur les quantités de vin, pâtes, fromage et crackers.

"Ces en-cas et un manque d'activités m'ont permis de traverser les 9 premiers mois de la pandémie sans encombre. Je ne me suis absolument rien interdit et... J'ai gagné plus de 6 kg", a révélé l'actirce de 48 ans. Gwyneth a fait ses révélations lors d'un sommet consacré à sa marque In Goop Health - The At Home Summit qui a eu lieu le week-end dernier.

Depuis début janvier, Gwyneth a suivi un programme de minceur grâce à un programme de jeûne intuitif, qui comprend une semaine de bouillon. Mais elle admet avoir été désespérée de reprendre un cocktail.