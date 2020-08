Gwyneth Paltrow se confie: "J'ai énormément de chance d'être retombée amoureuse à un âge mûr"

Gwyneth Paltrow s'estime "chanceuse'' d'avoir retrouvé l'amour après son divorce de Chris Martin, le leader du groupe de Coldplay. Six ans après ce divorce très médiatisé, l'actrice a accepté de se confier et de revenir sur cette épisode de sa vie.

Dans une interview accordée au magazine Heat!, la lauréate d'un Oscar, admet que sa séparation amicale avec Chris Martin en 2014 après une décennie de mariage a été "difficile à avaler'', et qu'à l'époque, elle avait pensé qu'elle ne vivrait sans doute jamais une autre romance spéciale dans sa vie.

"C'était génial de retomber amoureuse à un âge mûr. C'était une merveilleuse surprise et je ne pensais pas forcément que cela arriverait pour moi et j'ai eu beaucoup, beaucoup de chance'', a-t-elle confié.

Gwyneth Paltrow, 47 ans, a rencontré son deuxième mari, Brad Falchuk, en 2010 lorsqu'elle est apparue dans la série télévisée musicale à succès Glee, qu'il co-créait et produisait. Mais ce n'est qu'en 2015 que leur complicité s'est transformée en amour.

Avec une réflexion approfondie et une introspection, la mère de deux enfants a avoué avoir appris des leçons de vie lorsqu'elle est retombée amoureuse après avoir eu 40 ans.

"Je suis donc très, très reconnaissante et je pense que quand cela vous arrive, quand vous êtes un peu plus âgée dans la vie, vous accordez une valeur et une importance à ce que vous ne faites pas lorsque vous avez 20 ans parce que la différence d'âge fait que vous abordez les événements avec beaucoup plus de maturité."

Avec deux enfants issus de son mariage avec Chris Martin, une fille prénommée Apple, 16 ans, un fils Moses, 14 ans Gwyneth Paltrow ne voyait pas vraiment l'intérêt de s'engager dans une autre relation - jusqu'à ce qu'elle renoue avec Brad Falchuk.

"J'ai découvert que je suis vraiment le genre de femme qui aime être mariée. J'adore le rôle d'épouse. J'adore être à la tête d'une maison'', a révélé la star de Shakespeare In Love, dévoilant sa personnalité.

Paltrow et Martin entretiennent des liens amicaux et se sont donnés comme priorité le bien-être de leurs enfants en se définissant comme "coparents". Ils organisent même des sorties en famille recomposée avec les deux enfants de Falchuk et la petite amie de Martin, l'actrice Dakota Johnson.

"C’est incroyable", a-t-elle déclaré fièrement.

"Je ne pense pas que je me définirais comme un pionnière des familles recomposées. Mais je suppose que si je repense à tout ce que j'ai dit et fait, je le suis devenue d'une certaine manière", a déclaré la star.