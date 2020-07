Harcelée par un homme, Shanna Kress dévoile le contenu des messages déplacés

Shanna Kress en a plus qu'assez du comportement de certains hommes qui n'hésitent pas à la bombarder de messages déplacés. L'un d'entre eux est particulièrement insistant et la harcèle carrément.



Exaspérée, la candidate de téléréalité installée aux Etats-Unis a décidé de partager les messages qu'elle reçoit de cet individu, mais aussi de lui dire le fond de sa pensée.



La chanteuse de 33 ans a raconté les faits dans sa story Instagram. "Les mecs qui se tapent des conversations en pensant que je suis en couple avec eux depuis des mois, et qui m’envoient des "Bébé, tu me manques", "Pourquoi tu ne me réponds pas?", "Je m’inquiète pour toi"... On va se calmer!", a lancé Shanna. L'harceleur lui écrit: "Tu me manques bébé, je t'aime, tu le sais bébé" ou encore "Tu es la femme de ma vie."

La trentenaire a partagé quelques messages...











"Tous ces messages viennent de la même personne, j'en ai mis qu'une partie, c'est juste pour lui dire d'arrêter. Tu me fais flipper ! J'ai déjà eu des messages comme ça et, les garçons, ce n'est pas du tout quelque chose qui m'attire. Bien au contraire ça me fait fuir, vous me faites peur, j'ai pas d'autres mots. Donc, s'il vous plaît, on peut avoir des échanges, mais je ne suis pas en couple avec toi. Je sais pas, c'est bizarre. Je suis entre la peur, l'angoisse et le rire. Merci de m'aimer beaucoup, mais on va se calmer !"", a précisé la Française.