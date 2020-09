Harry et Meghan VEXÉS: voici la scène qui a provoqué leur départ de la famille royale

D'après la biographie du couple, le prince Harry et Meghan souhaitaient depuis plusieurs mois se mettre en retrait de la vie royale pour mener une vie indépendante. On apprend via les écrits des auteurs Omid Scobie et Carolyn Durand qu'un événement a précipité cette sortie, ce "Megxit" comme l'ont appelé plusieurs médias britanniques.

Il s'agit du discours de Noël d'Elizabeth II. Ce jour-là, la Reine d'Angleterre récite son texte assise à son bureau. Un bureau sur lequel se trouvent des photos. Kate Middleton, le prince William et leurs trois enfants, le prince Charles et Camilla Parker Bowles, ainsi que le père de la Reine. Ils y sont tous. Sauf le duc et la duchesse de Sussex!

Harry et Meghan ont été vexés par ça. "Le manque de photographies d'eux pendant le discours de Noël de la Reine a évidemment eu un impact sur eux (...) Ils se sont sentis rejetés", a expliqué l'expert royal Russell Myers dans le tabloïd Daily Mirror. "Les sources du palais ont insisté sur le fait que les photos avaient été choisies pour représenter la ligne directe de succession, mais pour Harry et Meghan, c'était encore un autre signe qu'ils devaient envisager leur propre chemin".