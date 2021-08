Harry et Meghan ont "le cœur brisé": ils publient un message conjoint

Face aux nombreuses catastrophes qui touchent notre planète, Megan et Harry ne sont pas insensibles et s'indignent de certaines situations. Dans un message conjoint posté sur le site de leur fondation Archewell, ils ont tenu à exprimer leur sentiment.

"Le monde est exceptionnellement fragile en ce moment", ont-il d'abord écrit, faisant référence aux feux de forêt, mais aussi au séisme en Haïti ou encore à la prise de pouvoir des Talibans en Afghanistan.

"Alors que nous ressentons de la douleur à cause de la situation en Afghanistan, nous restons sans voix. Alors que nous regardons tous la catastrophe humanitaire croissante en Haïti et la menace qu'elle s'aggrave après le tremblement de terre du week-end dernier, nous avons le cœur brisé. Et alors que nous assistons tous à la poursuite de la crise sanitaire mondiale, exacerbée par de nouvelles variantes et une désinformation constante, nous avons peur", ont poursuivi le duc et la duchesse de Sussex.

Grâce à cette fondation, ils souhaitent rassembler du monde dans une "communauté internationale" et produire différents contenus. Ils souhaitent faire passer des messages et utiliser leur notoriété pour toucher le plus grand nombre.

Ils demandent donc à leur communauté de soutenir, comme eux le font, "un certain nombre d'organisations effectuant un travail essentiel". Ils réclament des chefs d'État des réactions : "Nous exhortons également ceux qui occupent des positions d'influence mondiale à faire avancer rapidement les dialogues humanitaires qui devraient avoir lieu cet automne lors de réunions multilatérales telles que l'Assemblée générale des Nations Unies et le Sommet des dirigeants du G20", ont-ils ajouté.

"Ce sont les décisions que nous prenons maintenant - pour soulager les souffrances de ceux que nous connaissons et de ceux que nous ne rencontrerons peut-être jamais - qui prouveront notre humanité", ont-ils conclu.