Harry Potter: l'acteur révèle avoir eu un réel coup de cœur pour une actrice de la saga

A l’occasion des 20 ans de la saga Harry Potter, les acteurs se sont retrouvés pour le tournage d’une émission spéciale. L’occasion également pour eux de faire quelques révélations. C’est le cas de Daniel Radcliffe, qui jouait le rôle d’Harry Potter, qui a dévoilé avoir eu un coup de cœur pour une actrice de la saga qui avait 23 ans de plus que lui.

C’est en 2001 que la saga Harry Potter s’est révélée sur nos écrans. Immédiatement, les films ont connu un succès mondial auprès du public. Films après films, les fans suivaient l’évolution du jeune sorcier le plus célèbre du septième art.

Aujourd’hui encore, les films Harry Potter sont toujours autant appréciés lorsqu’ils passent à la télé. Et 20 ans après le début de la saga, une émission spéciale va être diffusée prochainement, pour le plus grand bonheur des fans. A cette occasion, les acteurs emblématiques d’Harry Potter se sont retrouvés le temps du tournage. Les souvenirs refont surface, les fous rire également. Mais surtout, quelques confidences ont enfin été révélées…

L’acteur Daniel Radcliffe, qui incarnait le rôle d’Harry Potter, a en effet dévoilé avoir totalement craqué pour l’une des actrices de la saga. Un coup de cœur assez inattendu puisque l’actrice en question est âgée de 23 ans de plus que lui : il s’agit de Helena Bonham-Carter, qui interprétait le rôle de Bellatrix Lestrange.

L’acteur lui avait même écrit une lettre en 2011 : "Chère Helena Bonham-Carter, ce fut un plaisir d’être ton partenaire et ta sous-tasse en ce sens que je finissais toujours par tenir ton café. Je t’aime et j’aurais aimé être né dix ans plus tôt, alors j’aurais peut-être eu une chance." Hors caméra, les deux comédiens étaient en effet très complices… malgré la différence d’âge assez importante.

Harry Potter fête ses 20 ans, retour à Poudlard" sera disponible dès ce 1er janvier 2022 sur la chaîne Salto à 9h30.