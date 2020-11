Harry Potter: Rupert Grint fait ses débuts sur Instagram et présente (enfin) sa fille

Rupert Grint s’est créé son premier compte Instagram. L’acteur de Ron Weasley en profite pour poster une première photo avec sa fille et dévoile son prénom.

Rupert Grint a 32 ans et se lance sur Instagram. Le premier post de l’interprète de Ron Weasley n’est autre qu’une photo père-fille. En légende, il écrit: "Hey Instagram… seulement 10 ans de retard, mais me voici. Grint est sur le Gram. Je suis là pour vous présenter Wednesdey G. Grint. Prenez soin de vous."

Par là, l’acteur dévoile enfin le prénom de sa fille née en mai dernier et tenu secret jusqu’ici. LA publication a été largement "likée" et le compte est désormais suivi par plus de 2 millions de personnes.

En mai dernier, lorsque Rupert Grint et sa compagne, Georgia Groome, sont devenus parents, ils avaient publié un communiqué sobre: "Rupert Grint et Georgia Groome sont enchantés de confirmer la naissance de leur fille. Nous vous demandons de respecter leur vie privée dans ce moment si particulier de leurs vies."

Plusieurs acteurs de la saga Harry Potter leur avaient adressé leurs félicitations. Daniel Radcliffe avait également déclaré: "C’est très bizarre pour moi de penser que nous sommes tous à cet âge où on a des enfants, mais on y est. C’est bizarre pour tout le monde."

