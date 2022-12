Harry se rend responsable de la fin de la relation entre Meghan et son père Thomas Markle

Leur rencontre sur Instagram puis leur histoire d'amour sous l'oeil implacable des paparazzis: Harry et Meghan dévoilent leur "vérité" dans un documentaire, et surtout règlent leurs comptes avec les tabloïds britanniques, accusés de les "détruire" comme ils l'avaient fait avec Diana.

Dans leur docusérie Netflix, "Harry & Meghan", qui est sortie jeudi sur Netflix, le duc et la duchesse de Sussex se livrent... On découvre que le prince Harry se rend responsable de la brouille entre sa femme, Meghan Markle, et son père, Thomas Markle. "Elle avait un père avant cela, et maintenant, elle n'en a plus", déclare Harry dans la série documentaire du couple, dont la diffusion a commencé jeudi matin. "Et c'est moi qui ai assumé cette responsabilité. Si Meg n'était pas avec moi, son père serait toujours son père."



La relation difficile entre Meghan, 41 ans, et Thomas, 78 ans, est devenue très médiatique avant le mariage royal en 2018. À un moment donné, il a été révélé que Thomas - un ancien directeur de l'éclairage pour des feuilletons télévisés et des sitcoms - acceptait des paiements d'un paparazzo britannique et mettait en scène des photos de lui-même se préparant pour le mariage.

Meghan révèle dans un épisode de la nouvelle série qu'elle a découvert que son père ne la conduirait pas à l'autel grâce à une histoire publiée par TMZ. "Je découvre que tu ne viendras pas à notre mariage... par un tabloïd ", s'exclame-t-elle.



Dans une interview choc accordée en 2021 à Oprah Winfrey, la duchesse de Sussex a qualifié les actions de son père de "trahison" qu'elle ne pouvait "réconcilier".

Alors que le drame s'ensuivait et que la tension sur leur relation semblait s'accroître, les contacts de Meghan avec son père ont diminué, les tabloïds publiant seulement quatre jours avant le mariage que Thomas avait été hospitalisé en raison d'une crise cardiaque.



"Et puis soudain, ils disaient qu'il était à l'hôpital", se souvient-elle dans la série documentaire. J'ai dit : "Qu'est-ce qui se passe ? S'il vous plaît, décrochez le téléphone."



Les messages texte entre Meghan et Thomas ont révélé que pendant qu'il parlait aux médias, il ne répondait pas à sa fille. À un moment donné, l'ancienne de "Suits" a envoyé un message à son père pour lui demander d'arrêter de parler à la presse. "Tu n'as répondu à aucun de nos 20 appels depuis que nous avons parlé samedi matin, ce qui ne fait qu'ajouter à la douleur que tu as causée", a-t-elle écrit.



La relation entre les Markle est encore fragile ces jours-ci, même si la reine Elizabeth II aurait encouragé Meghan à se réconcilier avec Thomas avant la mort de la monarque en septembre.



"La Reine pouvait voir à quel point la situation était dommageable entre Meghan et son père, et elle en a parlé à Meghan et a essayé de l'encourager à parler à Thomas", a écrit l'experte royale Katie Nicholl dans son livre "The New Royals".