Harry Styles, 26 ans, est en couple avec Olivia Wilde, 36 ans (photos)

Harry Styles et Olivia Wilde ne se cachent plus. Ils forment un couple et l'assument. Ils sont arrivés main dans la main au mariage de l'agent de la star. L'événement avait lieu à Montecito (près de Santa Barbara) en Californie, ce week-end.

Le chanteur britannique, 26 ans, a multiplié les gestes publiques d'affection avec l'actrice de 36 ans, qu'il a rencontré lors du tournage du film dont elle était la réalisatrice: "Don't Worry Darling".

L'apparition du nouveau couple marque la première relation publique d'Olivia, mère de deux enfants, depuis sa séparation de Jason Sudeikis, 45 ans au début de l'année 2020. Cela faisait 8 ans que le couple était ensemble.

Harry avait l'air très pimpant dans un costume noir très tendance dont le pantalon avait des pattes d'éléphant. De son côté, l'actrice avait choisi une robe à fleurs pour assister au mariage qui avait lieu au ranch San Ysidro. Les deux convives sont arrivés équipés de masques.



Selon le Daily Mail, les deux tourtereaux forment un couple depuis un petit temps. C'est grâce à James Corden, l'animateur du The late Show, qu'ils ont réussi à garder leur romance secrète. Ce dernier a mis à la disposition des deux acteurs sa villa de Palm Springs pendant le tournage de leur film.

Le tournage de ce film était très particulier. Seules 10 personnes étaient sur le plateau et respectaient strictement les règles liées à la crise sanitaire du COVID.