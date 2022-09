Harry Styles embrasse Nick Kroll à la Mostra de Venise (vidéo)

Harry Styles a ravi les spectateurs de la première de Don't Worry Darling à la Mostra de Venise en déposant un gros baiser sur les lèvres de sa co-star Nick Kroll.



Le film d'Olvia Wilde, avec Harry Styles et Florence Pugh dans les rôles principaux, a reçu une vive ovation de cinq minutes lors du festival, qui est connu pour ses longs applaudissements après les projections.



Ramin Setoodeh, co-rédacteur en chef de Variety, était présent et a capturé le moment où Harry Styles a embrassé Nick Kroll alors que les acteurs quittaient le cinéma.



La vidéo montre l'ancienne star des One Direction saisir le comédien pour l'embrasser, ce qui provoque des cris et des applaudissements de la part de la foule. Les deux hommes rient ensuite ensemble avant de s'éloigner en s'embrassant.