Harry Styles fat la couverture de Vogue en robe: une première (photos)

Le chanteur et acteur Harry Styles, ex-leader des One Direction devient le premier homme à faire la couverture du magazine Vogue seul et vêtu d'une robe.

Fan de mode et égérie de la maque Gucci, il explique que "les vêtements existent pour qu'on s'en amuse, qu'on tente des choses, et qu'on joue avec".

On peut donc le voir vêtu de plusieurs robes de cette marque, en couverture et dans les pages du magazine.

Par le passé, Harry Styles avait déjà osé "casser les codes" en apparaissant sur son compte Instagram en tutu ou encore en portant une chemise col lavallière transparente lors du gala du Met en 2019.

Si cette couverture est inhabituelle, c'est non seulement parce qu'il porte une robe mais aussi parce qu'il apparait seul. Le magazine Vogue a pour habitude mettre des femmes en une. À chaque fois qu'un homme s'y est retrouvé, c'est en compagnie d'une femme, comme Richard Gere en 1992, qui avait posé avec sa compagne de l'époque, Cindy Crawford.

