Harry Styles stoppe son concert pour faire place à une demande en mariage (vidéo)

Cela ne faut aucun doute : elle s'en souviendra toute sa vie ! Harry Styles, durant son concert à Lisbonne a interrompu son show pour laisser la parole à un de ses fans qui souhaitait demander sa compagne en mariage. Ce dernier a demandé à l'artiste britannique s'il pouvait interpréter la chanson "Can't Help Falling In Love" de Elvis Presley. Les équipes de caméra qui filmaient le concert se sont alors dirigées vers lui et c'est à ce moment-là, qu'il s'est mis à genou et qu'il a demandé celle qui l'accompagnait en mariage. Sans surprise, elle a dit oui. Ce qui a suscité des cris dans la salle. Bouche bée, Harry Styles observait la scène de loin.

Ce n'est pas la première fois que l'artiste interrompt son concert pour une demande en mariage.