Fin de la saga Hallyday: Laeticia annonce avoir trouvé un accord définitif avec Laura Smet

Voilà deux ans que David Hallyday et Laura Smet ont engagé une bataille judiciaire au long cours contre Laeticia Hallyday, la veuve de leur père, pour obtenir leur part d'héritage dont ils estiment avoir été privés par le testament de la rockstar rédigé aux Etats-Unis.

Pour rappel, dans un testament rédigé aux États-Unis en 2014, le chanteur avait légué l'ensemble de sa fortune à sa veuve et leurs deux filles, Jade et Joy, sans rien laisser à David et Laura. Les deux aînés réclamaient la part d'héritage à laquelle ils estimaient avoir droit selon la loi française, soit 18,75% chacun (autant que Jade et Joy tandis et 25% pour Laeticia).

En février, ils avaient obtenu de la justice française le gel d'une partie du patrimoine de Johnny mais faisaient désormais tout pour empêcher le transfert d'avoirs dans le JPS Trust, établi au seul bénéfice de Laeticia Hallyday. D'après eux, il s'agissait d'un "coffre-fort" d'où les actifs ne pourraient plus jamais sortir une fois placés à l'intérieur.

Le tribunal de Nanterre avait infligé un sérieux revers à Laeticia en faisant de Johnny Hallyday un résident français, ouvrant la voie à un règlement du litige dans l'Hexagone alors que la veuve du rockeur estimait que la justice américaine était la seule compétente.

Depuis, les tensions semblent s'apaiser entre les enfants du rockeur et la mère de Jade et Joy...

"La paix réclamée par le deuil"

Fin juin, le magazine Closer annonçait que la succession allait être signée dans les prochains jours entre les deux parties qui seraient donc finalement parvenues à un accord. Un détail de cet accord a son importance: David Hallyday, le fils que Johnny a eu avec Sylvie Vartan, a décidé de céder toute sa part de l'héritage à sa soeur, Laura. Cela concerne les parts de la discographie du chanteur et les parts des maisons de Marne-la-Coquette et de Saint Barthélemy.

Ce vendredi 3 juillet, Laeticia a annoncé avoir trouvé un accord définitif avec Laura Smet. "Laeticia a émis le souhait de parvenir à une entente avec les aînés de son mari. Il en va de la paix réclamée par le deuil, comme de la sérénité qui doit habiter chaque famille. Un accord définitif a ainsi été trouvé avec Laura Smet, qui a saisi la main tendue par Laeticia Hallyday", a indiqué dans un communiqué Me Gilles Gauer, avocat de Mme Hallyday.