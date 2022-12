Hilarant: jeune maman, Camille Lellouche craque et reprend des comptines pour enfants version R’N’B

Pas facile tous les jours d’endosser le rôle de maman. Entre les nuits très courtes, les pleurs, le stress et le nouveau rythme, la gymnastique est souvent rude. A tel point qu’il arrive que les nerfs lâchent!

C’est le cas pour Camille Lellouche qui a récemment mis au monde la petite Alma. La chanteuse et humoriste, très suivie sur les réseaux sociaux, s’amuse beaucoup de cette nouvelle vie et en fait régulièrement des petits debriefings en vidéo. Ces derniers jours, elle s’est d’ailleurs filmée en train de revisiter quelques classiques de la chanson enfantine…

Pas maquillée, les cheveux en bataille, elle annonce: "Toi aussi à forcer de chanter toujours les mêmes chansons à ta fille, tu finis par faire des nouvelles versions…": elle entonne alors version R’N’B, vibrato et mimiques forcées à l’appui, des comptines connues de tous. La famille tortue, Meunier tu dors, les Crocodiles, Ainsi font font font…

Un craquage total hilarant que les internautes ont adoré, au point même que Camille Lellouche a filmé une "partie 2". "Vous m’avez demandé un album de reprises de comptines bébé version R’N’B Soul, quand j’aurai le temps je le ferai", ironise-t-elle avant de s’échauffer pour de longues secondes de parodie. "Si vous n’avez pas envie de m’éclater avant la fin de la vidéo, c’est que vous avez vraiment beaucoup d’amour pour moi", prévient-elle. A vous de juger!