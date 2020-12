Hilaria, l'épouse de l'acteur Alec Baldwin, arbore depuis 10 ans un faux accent espagnol: elle s'explique dans une vidéo décousue

L'épouse d'Alec Baldwin, Hilaria, âgée de 36 ans a fait une drôle de confession ce dimanche à ses 859.000 abonnés sur Instagram. Elle a révélé que son vrai nom était Hillary et qu'elle était en fait née à Boston, et pas à Majorque, comme elle le prétendait.

Hilaria Baldwin a en réalité passé sa jeunesse dans un lycée chic du Massachusetts alors qu'elle prétendait être arrivée en Amérique à l'âge de 19 ans, a-t-il été révélé. Ces confessions ont été faites après qu'une femme ait tweeté que l'épouse d'Alec Baldwin se faisait passer pour une personne espagnole depuis 10 ans... L'influenceuse et accroc au yoga aborde même un faux accent espagnol, selon le site internet Page 6 qui relaient les observations de plusieurs internautes qui ont compilé une série de vidéos des apparitions de la jeune trentenaire qui ne parle pas toujours de la même manière et qui semble parfois même "oublier" ses origines espagnoles.

Des articles supplémentaires parus dans plusieurs autres magazines ont révélé que la mère d'Hilaria avait passé son enfance à Longmeadow, dans le Massachusetts, où elle a passé la majeure partie de sa carrière à pratiquer la médecine.

Alors que Hilaria a longtemps décrit sa mère comme espagnole, les archives ont révélé que Hayward est en fait une résidente du Massachusetts depuis quatre générations.

La famille du père d'Hilaria a des liens encore plus profonds avec les États-Unis, ayant vécu là avant la Révolution américaine.

Après les accusations "d'avoir inventé" son héritage espagnol, Hilaria a avoué dimanche que son vrai nom était Hillary et qu'elle était en fait née à Boston, pas à Majorque. "Oui, je suis une fille blanche. Je suis une fille blanche '', a admis l'épouse d'Alec Baldwin dans une vidéo décousue de sept minutes.

"Soyons très clairs sur le fait que l'Europe compte beaucoup de Blancs et ma famille est blanche. Ethniquement, je suis un mélange de beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Culturellement, j'ai grandi avec deux cultures, donc c'est vraiment aussi simple que ça."

Cherchant à étouffer la tempête des réseaux sociaux dans sa vidéo de dimanche, Hilaria a déclaré qu'elle avait passé "une partie" de son enfance en Espagne et "une partie" au Massachusetts, où elle est née. Elle a soutenu que toute sa famille vit maintenant en Espagne. "Il y a eu beaucoup de va-et-vient toute ma vie", a expliqué la jeune femme.

"Et j'ai vraiment de la chance d'avoir grandi en parlant deux langues différentes et j'essaie d'élever mes enfants, donc ils parlent également deux langues. Et c'est quelque chose de très important pour moi, surtout d'avoir ma famille à l'étranger."

Hilaria a noté que "44 personnes d'Espagne" ont assisté à son mariage en 2012 avec le nominé aux Oscars Alec Baldwin, mais qu'elle n'a pas revu sa famille depuis septembre 2019 à cause de "la pandémie''.

Hilaria et son mari de 62 ans ont donné à leurs cinq enfants des prénoms espagnols - sa fille de 7 ans s'appelle Carmen Gabriela; son fils de 5 ans s'appelle Rafael Thomas. Son fils de 4 ans répond au nom de Leonardo Ángel. Celui de 2 ans est Romeo Alejandro et le peti dernier est Eduardo 'Edu' Pao Lucas, 3 mois.

Quant à son prénom, Hilaria a déclaré qu'elle utiliserait Hillary aux États-Unis et Hilaria en Espagne. "Toute ma famille m'appelle Hilaria. Cela m'a toujours un peu dérangé qu'aucun nom ne sonne bien dans l'autre langue. J'utilise donc l'un ou l'autre", dit-elle.