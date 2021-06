Hors d'elle, Lila règle ses comptes avec Ahmed, l’ex-mari de Sarah Fraisou: la sécurité intervient (vidéo)

Lila Taleb et Ahmed se sont rapprochés dernièrement. Une situation qui a fait beaucoup de mal à Sarah Fraisou, fraîchement divorcée du candidat de téléréalité.

Mais les premières tensions entre Lila et Ahmed sont apparues lorsque le jeune homme a balancé que la jeune femme avait oublié son pantalon chez lui. Lila l’a vécu comme un manque total de respect, niant les faits au passage. Hors d’elle, la jeune femme a débarqué dans l’immeuble de son ami Dylan Thiry pour se plaindre de la situation. Mais Ahmed, également très proche du Luxembourgeois, se trouvait dans l’appartement. Lila et l’ex-mari de Sarah fraisou se sont donc expliqués durant de longues minutes filmées par Dylan, toujours autant amusé par les conflits.



De nombreux internautes qui suivent les aventures des candidats de téléréalité sont persuadés que toute cette scène est jouée et que le trio est en quête de buzz. Sarah n’a pas encore réagi à l’affaire, sans doute lassée par le comportement de son ex-mari qu’elle trouve irrespectueux.