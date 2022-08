"Hugh Hefner faisait semblant de pleurer pour obtenir des relations sexuelles", révèlent deux anciens modèles de Playboy

Holly Madison et Bridget Marquardt, deux anciennes playmates du magazine Playboy, viennent de lancer un podcast dans lequel elles racontent leur vie dans le célèbre manoir du libertin Hugh Hefner. Intitulé "Girls Next Level", le podcast tente de jeter un nouvel éclairage sur leurs années passées dans la maison Playboy au début des années 2000.

Les deux quadragénaires qui ont sorti des livres racontant leur vie au sein du manoir, et qui ont déjà lancé des allégations d'abus sexuels contre le fondateur en disgrâce Hugh Hefner, affirment qu'il versait souvent de fausses larmes pour obtenir des relations sexuelles.

S'exprimant sur leurs expériences respectives avec Hef, les deux femmes ont affirmé qu'il "faisait souvent semblant de pleurer" pour les manipuler à entreprendre une relation sexuelle.

"Alors que nous posions des questions à propos de quelque chose, il commençait soudainement à faire semblant de pleurer", a rappelé Madison, 42 ans, à Marquardt, 48 ans, à propos de ses expériences désagréables en tant que Girl Next Door.

Et de poursuivre: "Et c'était un si mauvais jeu d'acteur et si évident. C'était fou à quel point c'était évident, mais vous ne pouvez rien dire parce que c'est lui qui avait tout le pouvoir dans la relation. C'était un peu fou. Je n'aurais jamais attendu ça d'une icône culturelle."

Bridget Marquardt a ajouté: "Je prends souvent sa défense, mais les faux pleurs étaient vraiment une drôle de chose. La première fois que je l'ai vu, je me suis dit : 'Attends, qu'est-ce qui se passe en ce moment ?''