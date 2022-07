Hugo Clément au cœur d’une polémique suite à une publication sur Twitter: "Je reçois des menace de mort"

Le journaliste, ancien membre de l’équipe de Yann Barthes, est aujourd’hui connu pour ses positions animalistes pour la défense du droit des animaux. Ce mardi 6 juillet, sur Twitter, il a republié un post de la Fondation Brigitte Bardot qui dénonce des publicités pour l’achat de "viandes issues d’abattages rituels" à l’approche de l’Aïd, fête religieuse musulmane pendant laquelle on égorge traditionnellement un mouton.

Le journaliste a donc repris ce tweet et commenté: "Rappel annuel que l’abattage sans étourdissement, qui consiste à égorger un animal en pleine conscience, est une pratique cruelle, déjà interdite dans plusieurs pays. Aucune croyance ne peut justifier une telle maltraitance."

Une publication qui n’a pas plu à tous et qui a été perçue comme islamophobe par certains et extrémiste pour d'autres. On peut d’ailleurs lire des dizaines de commentaires qui lui reproche ses écrits. "Qui êtes-vous pour juger ?" "Etouffe toi avec ta haine", "Rappel annuel à cette posture qui est islamophobe".

Ce mercredi, soit un jour après la diffusion de ce premier Tweet, Hugo Clément a indiqué: "Depuis quelques heures, je reçois énormément de menaces de mort et de messages haineux simplement pour avoir rappelé la cruauté de l’abattage rituel sans étourdissement, démontrée scientifiquement. Je continuerai à le faire sans hésiter. C’est une question de cohérence."

Il a d’ailleurs continué à argumenter son propos, noyé dans un flot de haine mélangé au soutien de tweetos. "C'est fou de voir les réactions que déclenchent le sujet de l'abattage rituel", a-t-il noté quelques heures plus tard.