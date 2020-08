Hugo Clément et sa fille, Jim : ADORABLE photo

Après une année intense, c’est l’heure des vacances pour le journaliste Hugo Clément. Il passe du bon temps en famille avec Alexandra Rosenfeld, sa belle-fille Ava et sa fille Jim.

Sept mois après la naissance de Jim, Hugo Clément et Alexandra Rosenfeld partage quelques moments en famille et publient une tendre photo. L’ancienne miss a posté le cliché de son compagnon profitant d’un moment à la piscine avec sa belle-fille, Ava, et sa fille.

Les visages des enfants sont toujours cachés, mais on peut voir le sourire sur leurs lèvres. "Les 3 Grâces", légende Alexandra.

Le couple a aussi pu se replonger dans les souvenirs de leur rencontre. Ils se sont rencontrés sur le tournage de Fort Boyard et leur deuxième participation vient justement d’être diffusée ce week-end sur France 2. "C'est vrai que c'est très symbolique pour nous, racontait Hugo Clément à Télé-Loisirs. On était très contents de revenir. Maintenant, nous sommes les heureux parents d'une petite fille qui est un bébé Fort Boyard."