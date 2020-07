Hugues Aufray sort un nouvel album et en profite pour renouer avec Bruxelles: "Les Belges m'ont toujours aimé et je les aime toujours beaucoup"

Le 17 juillet prochain, Hugues Aufray sort un nouvel opus intitulé "Autoportrait". Pour cette nouvelle création, Hugues Aufray a écrit ses textes, sa musique et réalisé la pochette. En référence au titre, un autoportrait figure sur la pochette de son album.

"J'ai écrit les paroles sur les bases de chansons de folkore américain, qui étaient chantées autrefois dans la tradition", nous explique-t-il sur le plateau du RTL INFO. De Pete Seeger, Bruce Springsteen à Johnny Cash, la chanteur s'inspire de figures américaines, stars de la musique country.

Avant d'ajouter: "Je pense qu'il y a des choses que je n'ai pas dites suffisamment fort donc je vais les redire. Il y a des choses que je voulais faire que je n'ai pas pu faire vraiment et que je voudrais faire. Je pense que le travail n'est pas fini. Tant que le travail n'est pas fini, il faut que l'ouvrier soit en forme. Aujourd'hui, je suis en Belgique et je prends un coup de jeune terrible car j'ai commencé au Théâtre de Vaudeville dans la Galerie de la Reine à Bruxelles. C'est la première fois que j'ai fait une affiche. Les Belges m'ont toujours beaucoup aimé et je les aime toujours beaucoup. Ça faisait 7 ou 8 ans que je n'étais pas venu à Bruxelles".