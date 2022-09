Humour: Victoria Beckham plaisante à propos du "truc collant" de David (vidéo)

L'ex-Spice Girl sait faire preuve d'humour, et qui plus est piquant. Victoria Beckham a posté dimanche sur TikTok une vidéo d'elle et de son mari David Beckham en train de s'adonner à leur nouvelle passion "l'apiculture". La "Posh Spice" a rebaptisé en plaisantant le miel de son mari, David Beckham "son truc collant".



"Donc je suis ici avec David pendant qu'il récolte son 'truc collant'", plaisante Victoria Beckham. "Il est sur le point de sortir sa substance collante. Son nouveau lot de trucs collants", continue-t-elle en rigolant.



La star du ballon rond n'a pas du tout semblé être gênée par les allusions sexuelles de son épouse. Il a même joué le jeu. "Nous avons un bon 'écoulement' pour être honnête", a-t-il raconté, déclenchant un gros fou rire de la part de Victoria. L'ancienne Spice Girl a ensuite ajouté : "Regardez-le, il coule, celui-là".

Elle a ensuite conclu, toujours sur le même ton, en montrant un pot de miel : "Donc, j'ai le truc collant. Je vais juste aller le goûter. Je vous dirai quel goût à le truc collant de David."