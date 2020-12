Ce mercredi 16 décembre, l'acteur britannique Ian McKellen s'est fait vacciner contre le Covid-19.

"C'est un jour très spécial, je me sens euphorique", a expliqué Ian McKellen ce mercredi 16 décembre. L'acteur britannique de 81 ans, notamment connu pour son rôle de Gandalf dans "Le Seigneur des Anneaux", a été vacciné contre le Covid-19. "C'est évidemment indolore... c'est pratique, et ça permet de rencontrer le personnel de santé et leur dire merci pour le travail qu'ils ont accompli est un bonus."



Le célèbre acteur a également partagé des photos sur son compte Twitter, expliquant qu'il se sentait "très chanceux d'avoir reçu le vaccin". "Je n'aurais aucune hésitation à le recommander à tout le monde", a-t-il conclu.



Depuis le 8 décembre, près de 140.000 personnes ont reçu leur première dose du vaccin Pfizer en Grande-Bretagne. Le personnes de plus de 80 ans sont vaccinées en priorité. Pour l'instant, on ne sait pas si la reine Elizabeth et son mari le prince Philip, âgés de 94 et 99 ans, se sont déjà fait vacciner.