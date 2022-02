Il y a 10 ans, Whitney Houston décédait

La chanteuse américaine Whitney Houston, surnommée "The Voice", est décédée il y a dix ans jour pour jour, le 11 février 2012, dans sa suite du Beverly Hills Hotel à Los Angeles. La star, alors âgée de 48 ans, avait été retrouvée inanimée dans sa baignoire en début d'après-midi par son garde du corps et déclarée morte quelques minutes après l'arrivée des services d'urgence. Un examen toxicologique avait déterminé que la chanteuse avait ingéré d'importantes quantités de cocaïne et de médicaments et était décédée par noyade.



Née le 9 août 1963, Whitney Houston enregistre son premier album à 21 ans. Intitulé "Whitney Houston", il sort en février en 1985 et est certifié "or" dans plusieurs pays européens, dont la Belgique. Mais c'est grâce à l'album "Whitney", sorti en 1987, que l'Américaine accède à la notoriété internationale avec son titre pop "I Wanna Dance With Somebody", classé numéro un dans une vingtaine de pays dont la Belgique. Le début des années '90 est à nouveau synonyme de succès pour la chanteuse, qui s'impose simultanément sur les écrans et dans les radios du monde entier grâce au film "The Bodyguard" et sa bande originale, sortis en 1992. Sa reprise du tube country "I Will Always Love You", écrit et interprété par Dolly Parton en 1973, fait de l'album accompagnant le film un best-seller. À ce jour, il détient toujours le record de la bande-son de film la plus vendue au monde, avec 45 millions de copies écoulées. La chanson est le deuxième et dernier numéro un à l'Ultratop belge de Whitney Houston.

La suite des années 90 fait office de traversée du désert pour la chanteuse, minée par des problèmes personnels et une addiction aux drogues. Son retour sur le devant de la scène en 1998 avec l'album "My Love is Your Love" fait l'objet d'une forte médiatisation, en raison, notamment, d'un duo avec Mariah Carey sur "When You Believe." Le titre, qui accompagne le dessin animé "Le prince d'Égypte", remporte l'Oscar de la meilleure chanson de film. Les trois derniers albums de la chanteuse, dont l'ultime sort en 2009, ne suscitent pas l'engouement de ses débuts et passent relativement inaperçus. Après quatre passages par la Belgique lors de ses tournées mondiales, Whitney Houston livre une cinquième et dernière performance dans notre pays en 2010 au Sportpaleis d'Anvers, lors de sa dernière tournée.

Un tour de chant où elle apparaît affaiblie et parfois en peine vocalement sur ses titres les plus emblématiques. Malgré sa disparition il y a 10 ans, la chanteuse continue à faire parler d'elle ponctuellement, au travers de documentaires et de films retraçant sa carrière et dévoilant certains aspects de sa vie privée. L'implication de son ex-mari, le rappeur Bobby Brown, dans son addiction à la drogue a notamment fait couler beaucoup d'encre, tout comme les tensions familiales autour de l'héritage de la chanteuse.

Le décès de sa fille et unique héritière, Bobbi Kristina Brown, en 2015, à l'âge de 22 ans a également suscité l'émotion. La jeune femme avait été retrouvée inanimée dans sa baignoire. Un rapport toxicologique indiquait qu'elle avait consommé un cocktail médicamenteux. Sur le plan musical, le nom de l'Américaine est réapparu dans les médias en 2019 après la sortie d'un premier titre posthume, "Higher Love", remixé par le DJ Kygo.

Succès commercial, il permet notamment d'assurer la publicité d'une nouvelle tournée présentant un hologramme de la chanteuse entouré de danseurs. À ce jour, Whitney Houston a vendu plus de 200 millions d'albums dans le monde, ce qui en fait l'une des artistes féminines ayant vendu le plus d'albums avec Madonna, Mariah Carey et Céline Dion.