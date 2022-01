Inédit: Angèle interprète son titre préféré "Don't Speak" dans une ambiance intimiste (vidéo)

Ce dimanche 9 janvier, Angèle a créé la surprise auprès de ses fans avec sa reprise inédite du titre "Don't Speak" de No Doubt.

Ce dimanche, Angèle a livré une reprise inédite de "Don't Speak" du groupe de rock No Doubt. La jeune chanteuse bruxelloise était invitée dans l'émission "Foudre" de RTL2 dans laquelle le musicien Waxx accompagne un chanteur ou une chanteuse. Pour l'occasion, Angèle a décidé d'interpréter son titre préféré, une "méga référence" selon la jeune femme de 26 ans. On le sait, Angèle est fan de Gwen Stefani. Et en tant que bonne fan et artiste, la musicienne a livré une reprise intimiste et envoutante, à écouter et réécouter.