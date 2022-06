Inédit: en 24h, des millions de fans se précipitent pour suivre le premier compte TikTok de Johnny Depp

Mieux vaut tard que jamais. Il a été créé ce mardi sous son propre nom, "Johnny Depp". Le profil de l’acteur sur TikTok compte déjà pas moins de HUIT millions d’abonnés en à peine une journée… Du jamais vu sur les réseaux sociaux.

Une seule publication a pour l’instant été postée par Johnny Depp: un joli message de remerciements pour ses fans qui l’ont soutenu pendant le long procès qui l’opposait à son ex-femme Amber Heard.

En vidéo, des images de ses soutiens défilent et il se met dans la peau d’une rock star. En légende, un texte de reconnaissance: "À mes soutiens les plus précieux, loyaux et déterminés. Nous avons tout vécu ensemble. Nous avons emprunté la même route. On a fait ce qui était juste, parce que vous êtes impliqués. Et maintenant nous allons de l'avant ensemble. Vous êtes, comme depuis toujours, mes employeurs et une fois de plus, je n'ai plus aucun autre moyen de vous remercier que de simplement vous dire merci. Donc, merci, avec tout mon amour et mon respect." Un retour sur le devant de la scène réussi.