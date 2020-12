L'humoriste Inès Reg a perdu du poids et en est fière. Elle s'est confiée sur sa transformation physique sur son compte Instagram.

Il y a un peu plus d'un an, Inès Reg faisait le buzz avec son célèbre "Mets des paillettes dans ma vie, Kevin". Depuis, l'humoriste a fait beaucoup de scènes et de passages télévisés. Le dernier en date, la cérémonie des NRJ Music Awards où elle affichait une silhouette affinée. En effet, Inès Reg s'est mise au sport, a revu son alimentation et en est fière.

Sur son compte Instagram, elle a partagé une photo de son corps avant/après. L'humoriste a révélé avoir perdu 15 kg en seulement 4 mois.

"J'ai changé de corps et je me sens vraiment mieux. Mais c'est au-delà même de l'apparence. Je ne suis plus essoufflée, fatiguée pour un rien. Et surtout, je ne suis plus en train de chercher mille techniques pour me sentir à l'aise dans mes vêtements."



Vous devez Une image instagram a été intégrée à cet endroit.Vous devez accepter les cookies de réseaux sociaux pour afficher ce contenu.

Covid-19 en Belgique: voici où en est la situation ce mercredi 16 décembre