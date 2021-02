Inès Reg victime de harcèlement scolaire: elle raconte le calvaire qu'elle a vécu

Inès Reg a accordé une interview au Parisien. L'humoriste a raconté qu'elle avait été victime de harcèlement scolaire durant son enfance. Les élèves de son école primaire se sont moqués de sa petite taille.



"On m’appelait la naine, on me donnait du Mimie Mathy 24 heures sur 24. On me mettait des choses en hauteur pour que je ne puisse pas les attraper. Ça a été très compliqué à vivre", a confié la femme de 28 ans.



"Pour la nouvelle génération, ce qui est encore plus dur, c’est qu’ils doivent aussi gérer les réseaux sociaux. Moi, j’ai eu la chance de vivre ma jeunesse sans Facebook, sans Instagram. Quand je vois dans quel état me mettent certains commentaires de haters alors que j’ai du recul, j’imagine ce que ça doit être quand on est en train de se construire", a ajouté la jeune femme.



Personnellement touchée par le sujet, Inès Reg a participé à un documentaire sur le harcèlement scolaire afin de trouver des solutions pour lutter contre ce fléau aux lourdes conséquences.