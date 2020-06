Ingrid Chauvin se confie sur son désir déchu d'adoption: "Ce projet de vie ne pourra plus se faire"

Une actrice, personnalité publique, mais aussi une femme et une maman s'est confiée dans le RTL INFO 13 heures. La comédienne Ingrid Chauvin publie son 3e livre, Rêves d'enfant, dans lequel elle explique pourquoi elle ne peut pas adopter.

Avant même de devenir maman, Ingrid Chauvin voulait adopter : elle voulait "sauver un enfant"

"C'est vrai. Le terme m'a d'ailleurs été reproché, mais quand on voit les conditions de vie de certains de ces enfants qui sont délaissés, placés et ballottes dans des foyers et familles d'accueil, je pense que le terme est juste. Et je nourris ce désir depuis mon adolescence. J'avais envie de construire une famille avec des enfants biologiques et puis donner de l'amour, une famille à des enfants dépourvus de tout ça".

En France, pour adopter, il faut un agrément, et celui d'Ingrid Chauvin est arrivé à expiration. On vous considère, à 46 ans, trop vieille pour adopter ?

"Oui, malheureusement. C'est surtout qu'en France il n'y a pas de loi nationale concernant l'adoption : chaque département fait un peu comme bon lui semble donc suivant le département où on se trouve, les lois sont complètement différentes. Mais c'est vrai que, nous concernant, notre âge ne nous permet pas de renouveler cet agrément. Donc, on peut malheureusement considérer que ce projet de vie ne pourra plus se faire".

Des lois qu'Ingrid Chauvin dénonce : elle les considère comme "complexes ou arriérées". La comédienne a d'abord été maman de Jade, qui est décédée des suites de malformation cardiaque. Elle a ensuite eu Tom, qui a fêté ses 4 ans. Elle aurait voulu aller au bout de son rêve et adopter ensuite un enfant, mais cela ne pourra donc jamais se faire, comme elle le raconte dans son livre.