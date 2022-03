Instagram inaccessible en Russie: des influenceuses en larmes

Le réseau social Instagram, propriété du géant américain Meta, est devenu inaccessible lundi en Russie, qui l'accuse de propager des appels à la violence contre les Russes en lien avec le conflit en Ukraine.



Le rafraîchissement dans l'application était impossible lundi matin, tandis que le site était inaccessible sans VPN, ont constaté des journalistes de l'AFP. Instagram se trouve désormais aussi sur la liste des sites en "accès restreint".

Instagram se trouve désormais aussi sur la liste des sites en "accès restreint" publiée par le gendarme des télécommunication Roskomnadzor, y rejoignant les réseaux Facebook, Twitter et plusieurs médias critiques du pouvoir russe.

Parmi les utilisateurs de cette application, c'est la panique. Olga Buzova, une influenceuse russe, a posté une vidéo devenue virale. La jeune femme, en robe de chambre, pleure. "Je n'ai aucune idée de ce à quoi ressemblera l'avenir. Je ne sais pas. J'ai partagé ma vie, mon travail et mon âme avec vous. Ce n'est pas un travail pour moi, c'est une partie de ce que je suis. Cela ressemble à une grande partie de mon coeur. On est en train de me voler toute ma vie."

"Tu n'as qu'à déménager à Kharkiv, Instagram fonctionne encore là-bas", lui rétorque alors un internaute dans un commentaire.

Ailleurs, une blogueuse russe non identifiée a apparemment également pleuré à la nouvelle de l'interdiction, avec les images publiées sur Twitter par la chaîne d'information Nexta TV.

"Pour moi, c'est toute ma vie. C'est mon âme. C'est la seule chose avec laquelle je me réveille, je m'endors. F-king cinq années de suite", aurait-elle déclaré dans son russe natal.

La brune a été rapidement critiquée sur Twitter, un twitto lui ayant répondu : "Les Ukrainiens paient de leur vie, tandis que les Russes pensaient qu'ils n'avaient rien à payer ?", rapporte le New York Post.