Instagram revoit ses règles sur la nudité après la campagne d'un mannequin grande taille, mais "n'autorise pas le fait de se compresser les seins"

Instagram a annoncé qu'il allait mettre à jour sa politique sur la nudité, notamment concernant les clichés de poitrines, en réaction à la campagne d'une mannequin grande taille qui accusait ses règles d'être discriminatoires.

"Nous n'autorisons pas le fait de se compresser les seins car c'est souvent associé à du contenu pornographique, mais nous savons que nous avons commis des erreurs dans la manière dont cela a été appliqué, notamment à l'égard de la communauté grande taille", a dit une porte-parole du réseau social dans un communiqué transmis mardi à l'AFP.

La plateforme est régulièrement accusée de pudibonderie, et surtout de manque d'objectivité, dans l'application de ses règles sur la nudité.

Celles-ci interdisent notamment les "gros plans sur des fesses complètement exposées" et les "mamelons de femmes découverts", mais dans plusieurs cas, la modération a supprimé des photos de femmes nues montrant leurs formes et leurs bourrelets ou couvrant leurs seins.

Ces règles avaient été dénoncées dans une campagne menée notamment par la mannequin grande taille britannique Nyome Nicholas-Williams, qui promeut une mode inclusive.



Avec la nouvelle mise à jour, les contenus dans lesquels une personne enlace ou tient simplement sa poitrine seront autorisés. "Espérons que ce changement de politique mettra fin à la censure des corps noirs et gros", a dit la mannequin sur Instagram.

"Avoir des retours de membres de la communauté 'body positive' nous a aidés à comprendre les limites de cette politique et comment nous pouvions l'améliorer", a précisé la porte-parole d'Instagram.

L'initiative a aussi été saluée par la DJ Leslie Barbara Butch, dont la photo en Une du magazine français Télérama sur la grossophobie avait été censurée par le réseau social.

"Cette règle a enfin sauté" et sera "en place réellement dès mercredi", a-t-elle dit dans une publication en français sur Instagram. "Et si du coup on lançait un ptit (sic) challenge pour vérifier" que le réseau social s'y conforme bien? a-t-elle ajouté.



