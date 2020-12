Installé aux USA, le chanteur Enesse parle de la grande différence entre les Belges et les Américains (vidéo)

Le chanteur belge Enesse était invité sur le plateau du RTLINFO avec Vous afin de présenter son futur projet. L'artiste sortira prochainement un EP, mini album, qui comportera 5 à 7 chansons en français.

L'homme de 28 ans qui a débuté sa carrière musicale aux Etats-Unis s'est confié sur les raisons de ce départ. Il est parti à la conquête de l'Amérique à l'âge de 18 ans. "J'ai toujours été un grand fan des Etats-Unis, de la culture, de la musique. Déjà petit, j'écoutais Stevie Wonder et les grands artistes américains. C'était un rêve d'enfant. Quand j'ai eu l'occasion de le faire, je suis parti aux Etats-Unis après mes secondaires et je ne suis jamais revenu", a confié l'artiste.



Arrivé en Amérique, le chanteur a commencé par le mannequinat avant de se lancer dans la musique. Repéré par J.U.S.T.I.C.E. League, un groupe de producteurs américain, le Belge est devenu un de leur artiste.

L'homme installé aux Etats-Unis, habitué à chanter en anglais, a décidé de proposer des titres en français. "Avec l'âge, je me suis rapproché de mes origines. J'ai vraiment essayé de chercher d'où je viens. L'amour est revenu pour la musique en français et pour qui je suis vraiment. C'est dans l'ADN. Ca s'est fait naturellement. Je suis vraiment passionné par ce que je fais maintenant. J'adore le projet sur lequel on bosse", a expliqué Enesse.

Ce dernier a ensuite détaillé les différences entre les Belges et les Américains. "Il y a beaucoup de différences. L'Américain est plus rapide, mais le Belge est plus simple, plus gentil. Il y a vraiment une grosse différence de culture. Le Belge a ses qualités, l'Américain a ses qualités. Il y a du bon et du mauvais dans les deux", a précisé Enesse.

