Insultes, attaques, c'est la GUERRE entre Geneviève de Fontenay et Nathalie Marquay: "Arrêtez de nous casser les cou***es" (vidéo)

Il est de notoriété publique que Geneviève de Fontenay, ex-patronne de Miss France, et Sylvie Tellier, actuelle directrice, ne s'entendent pas. Plus la date de la fameuse cérémonie française approche, plus les tensions entre les deux femmes se font sentir. Cette année marque les 100 ans du concours. Invitée par le comité, Geneviève de Fontenay refuse de participer à cette édition. "Vous êtes gonflée ! Vous m’invitez à quelque chose qui m’appartient" (...) Centenaire, ça ne pouvait convenir qu’à moi, pas à Sylvie Tellier", a répondu Geneviève de Fontenay dont les propos ont été relayés par BFMTV.



"Je suis triste de ne pas avoir pu mettre ma touche dans ce centenaire", a ajouté l'ex-patronne dans une lettre envoyée à Jean-Marc Morandini.

"Elle me fatigue"



Nathalie Marquay, épouse de Jean-Pierre Pernaut, a pris la part de l'actuelle patronne des Miss. Agacée par l'attitude de Geneviève de Fontenay, Miss France 1987 s'est exprimée dans Touche pas à mon poste.



"Elle me fatigue Madame de Fontenay. J’en ai marre, elle est tout le temps en train de râler (...) Elle refuse toutes les invitations (...) Elle est tout le temps en train de pleurer (...) Elle se plaint (...) Quand une Miss France ne lui téléphonait pas, ou ne la prévenait pas... Tout le temps elle se mettait en avant (...) Il y a un truc terrible que j’ai envie de dire à l'antenne. Elle a vendu le faire-part de mon mariage à France Dimanche. On était en discorde et je ne l’avais pas invitée. En revanche, j’avais convié son amie et elle a piqué le faire-part. Le lendemain, il était publié par France Dimanche (...) Elle m’a fait trop de coups bas", a lâché Nathalie Marquay.

Face caméra, elle a ensuite adressé un message à Madame de Fontenay: "Arrêtez de nous casser les c***. Parce que j'en ai marre, marre, marre. J'en ai ras le bol, donc stop. Et Sylvie Tellier, faut arrêter de lui taper dessus parce qu'elle est adorable, elle fait tout ce qu'elle peut."



"Je suis profondément choquée"

Geneviève de Fontenay a bien reçu ce message... Elle a rapidement répondu à l'ex-Miss le 12 décembre.



"Je suis profondément choquée et scandalisée par l'intervention outrancière et insultante de Madame Nathalie Marquay-Pernaut à mon égard (...) comment peut-elle vociférer, meugler comme les vaches de son pépé, des mensonges éhontés et absurdités pareilles ? Je savais qu’elle était une Miss France sans intérêt, sans éducation ni talent. J’ai, en plus, constaté qu’elle n’avait aucune classe et était vulgaire", a répondu Geneviève de Fontenay, dont les propos ont été relayés par Jean-Marc Morandini. "Jamais personne ne m'a aussi violemment manqué de respect et insulté en 68 ans de carrière", a-t-elle ajouté.



"Hier soir, elle a fait honte à l’Organisation Miss France et à la France entière. Je demande instamment qu’elle soit retirée du jury de Miss France 2021. Nathalie Marquay mériterait une destitution. Pour moi, elle est rayée de l’histoire", a lancé la dame au chapeau.