Insultes des fans de Koh Lanta: Inès porte plainte

L’émission Koh Lanta est diffusée tous les vendredis soir, chaque épisode déclenche une vague d’insultes et de propos haineux sur les réseaux sociaux. Inès en fait les frais, mais la jeune femme a décidé d’agir.

Koh Lanta l’île des héros déchaîne les passions depuis le tout premier épisode. Les fans du programme de TF1 ne manquent pas de commenter le moindre épisode sur les réseaux sociaux, mais certains propos vont trop loin.

Bien que Denis Brogniart et de nombreux aventuriers aient appelé au calme, les insultes ne faiblissent pas. Inès et Régis en font particulièrement les frais. Régis a décidé de poursuivre une action en justice, Inès a suivi son exemple. "Se prendre des milliers d’insultes à la minute, c’est vraiment pas facile. J’essaye à chaque fois de relativiser, de prendre du recul, mais c’est d’une violence inouïe. Je suis une personne qui a zéro confiance en elle, et je prends chaque critique de plein fouet, explique-t-elle à Télé Loisirs."

Elle a donc fait ce que chaque personne victime de harcèlement doit faire, elle s’est rendue au commissariat avec des preuves d’insultes et de menaces: "Certaines menaces ont vraiment été trop loin et je trouve ça tellement lâche de le faire derrière un écran, je me suis rendue au commissariat pour porter plainte. L’enquête est en cours et j’espère sincèrement que ces personnes seront punies."