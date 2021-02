Interné pour la seconde fois, ce candidat de téléréalité partage des vidéos INQUIÉTANTES: "Je vais vous montrer mon vrai visage"

Virgil Tayoum, découvert pour la première fois dans "Moundir et les apprentis aventuriers", ne va pas bien. Interné en psychiatrie pour la seconde fois, le candidat a partagé des vidéos inquiétantes sur les réseaux sociaux.

C'est en 2016 que le public découvrait Virgil Tayoum, de son vrai nom Virgil Delcamp, dans l'émission "Moundir et les apprentis aventuriers". Depuis, il enchaîne les émissions de téléréalité et fait notamment partie de la dernière saison des Anges. En revenant du tournage de l'émission en janvier dernier, il avait été interné. "J'ai fait une dépression. Quand ça vous arrive, on voit tout en noir. Je ne voulais rien faire, je suis resté dans mon appartement", avait-il alors expliqué.

L'homme de 28 ans était resté un mois à l'hôpital… Mais il vient d'y retourner. En effet, sa famille a décidé de l'interner de force, inquiet de son état de santé mentale. Ce 15 février, Virgil a partagé des vidéos inquiétantes sur son compte Tik Tok. "La tête de ma mère, moi c'est seul contre tous maintenant. Je vous b*** tous, téléréalité, pas téléréalité", déclare Virgil.

"Je vous b*** tous à me prendre pour un fou. Bizarrement, quand j'étais au top du top, tout le monde m'appelait. Maintenant que j'ai des problèmes, que je n'ai plus d'argent, que je ne suis plus à la mode, personne ne m'appelle. La téléréalité, c'est un monde de p*** (...) Je vais m'occuper de tout le monde. Il n'y a que Dieu qui peut m'arrêter."

De plus en plus inquiétant dans ses propos, Virgil affirme: "J'ai été gentil pendant longtemps. Maintenant, je vais vous montrer mon vrai visage."