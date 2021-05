La SURPRISE de Benoît Poelvoorde sur Bel RTL en plein jeu consacré à sa carrière: "Même moi, je ne me souviens pas de la réponse !"

Ce jeudi matin, Benoît Poelvoorde a pris l’antenne de Bel RTL par surprise en répondant à une question sur le film "Rien à Déclarer" à la place d’un candidat.

Cette semaine, l’émission "Où sont les fans", présentée par Jean Michel Zecca, recherchait le plus grand fan de Benoît Poelvoorde. L’acteur a surpris l’équipe en intervenant en direct dans l’émission.

Alors que l'animateur était occupé à questionner le candidat, Nicolas, l'acteur est tout à coup intervenu en lançant : "Même moi, je ne me souviens pas de la réponse ! J’aurais été éliminé à ma propre histoire". Benoit Poelvoorde était sur antenne par téléphone et personne ne savait qu'il allait appeler pour prendre part à l'émission qui lui était consacrée. Une fameuse surprise pour l'équipe et le candidat.

Jean-Michel Zecca a profité d'avoir le comédien en ligne pour l'interroger sur son rapport avec le mot "Fan". "Je suis toujours très surpris par les gens qui connaissent des tas de choses, a répondu Benoit Poelvoorde. Mais ça ne me gêne pas, les gens sont très gentils avec moi, il vaut mieux ça que d’être un tueur en série ! Si je m’appelais Nordahl Lelandais, je ne pense pas qu’on me dirait 'Salut Ben'. Dans la rue, on ne me crache pas dessus, on ne me tape pas dessus. (...) J’ai toujours eu affaire à des gens très gentils."

Bientôt au théâtre avec Bérénice

Benoit Poelvoorde sera prochainement au côté de l’animatrice Bérénice dans une pièce de théâtre. Il a profité de son passage à l’antenne pour donner un indice sur le thème de ce spectacle : "Qu’est-ce qu’on fait quand on est mort ?". Aucune date n’a encore été annoncée… même si cela ne saurait tarder.