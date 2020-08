Ireland, la fille d’Alec Baldwin et de Kim Basinger, victime d'une agression dans un parking

Ireland Baldwin vient de traverser un moment difficile vendredi en fin de journée. La fille d’Alec Baldwin et Kim Basinger a été victime d’une agression dans un parking américain. Le mannequin a raconté qu’une femme lui avait donné des coups au visage et lui avait volé ses affaires.

La star a partagé des photos de son visage afin de prouver ses dires. Les clichés montrent un énorme bleu sur son visage. Ireland a précisé que son agresseuse était droguée au moment des faits et voulait de l’argent. "Elle m’a frappée au visage, a pris mes affaires et a sauté dans une voiture qui attendait et dans laquelle se trouvait son mari", a supposé Ireland.

Des témoins ont appelé la police et les agents sont arrivés rapidement sur les lieux. ils ont arrêté la voleuse. Les policiers ont confié que de plus en plus d’agressions avaient lieu depuis la crise du coronavirus, car des milliers de gens se retrouvent dans la misère.



"J’écris ceci pour rappeler à tout le monde d’être prudent et de faire attention à ce qui vous entoure. Nous vivons des moments vraiment difficiles et nous devons veiller les uns sur les autres", a averti Ireland.