Iris Mittenaere bientôt mariée? La petite phrase qui veut tout dire

Dans l'émission 50 min Inside ce dimanche, Iris Mittenaere et son compagnon, Diego El Glaoui, ont évoqué leur belle histoire d'amour… qui pourrait bientôt passer à la vitesse supérieure avec un mariage, si on comprend bien ce qu'ils ont expliqué.

Tout d'abord, comme dans chaque couple, quelques tensions apparaissent parfois, surtout durant le confinement, et ils n'y ont pas échappé.

"Ça fait deux mois qu'on se voit toute la journée, qu'on ne voit personne d'autre ... C'est normal d'avoir des moments où on s'embrouille, des moments où on a envie de partir, des moments où on craque, des moments où notre famille nous manque", a expliqué Miss France 2018.

Puis, Diego El Gladoui a parlé mariage, mais de façon très générale. "L'exemple chinois a montré que le taux de divorce a explosé après le déconfinement, il y a quand même une réalité, mais est-ce que ce n'est pas aussi intéressant de se poser la question de savoir si le taux de mariage ne va pas exploser après le confinement ?", a-t-il expliqué.

Une petite réflexion qu'Iris Mittenaere a souligné d'une phrase qui en dit peut-être beaucoup : "On retiendra ce qu'il vient de dire !" a-t-elle spontanément lâché. Alors, c'est pour bientôt le mariage ?