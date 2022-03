Iris Mittenaere EXASPÉRÉE des commentaires sur son physique: "Personne n'a un ventre extra-plat"

Samedi soir, Iris Mittenaere était avec son compagnon, Diego El Glaoui, au gala de la fondation Children of Africa à Abidjan, en Côte d'Ivoire.

Elle a partagé sur Instagram quelques images de cette soirée, lors de laquelle elle était vêtue d'une longue robe rouge. Et visiblement, sa tenue moulante a laissé penser à certains utilisateurs d'Instagram qu'elle était enceinte.

"Coucou. Début de grossesse ? Tu es splendide mais je ne reconnais pas ton ventre", a demandé une abonnée.

De quoi agacer l'ancienne Miss Univers qui a répondu : "Toujours pas, mais vous pensez vraiment que si c'est un début de grossesse, et que personne n'est au courant, je vais vous répondre : oui, c'est vrai…", a-t-elle écrit. "Juste robe moulante, personne n'a un ventre extra-plat, on a des organes, et en fin de journée c'est normal", a-t-elle ajouté ensuite.

Régulièrement, Iris Mittenaere fait face à ce genre de réflexions totalement indiscrètes et déplacées.

Le 14 février dernier, elle avait déjà dû faire une mise au point après plusieurs réflexions sur son ventre. "J'ai souvent le ventre qui gonfle. Et ça me gonfle de le rentrer", avait-elle écrit. "Je pense qu'il faut décomplexer le ventre qui gonfle… On est pas mal dans ce cas", avait-elle également expliqué.



©Instagram Iris Mittenaere