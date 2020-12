Diego, le compagnon d'Iris Mittenaere oublie son masque et utilise... l'un de ses strings

"J'ai oublié mon masque", voilà une phrase qu'on aura tous dite en 2020. Et certains trouvent des solutions parfois originales par rapport à cette situation.

Ce mardi 29 décembre, Iris Mittenaere a partagé une anecdote surprenante avec ses abonnés Instagram. Miss Univers et son compagnon Diego El Glaoui sont actuellement en vacances à Marrakech. Et hier, ce dernier a oublié de prendre son masque lors d'une sortie. Il a donc choisi de fouiller dans les affaires de sa belle et a utilisé... l'un de ses strings à la place. "Diego n'avait pas de masque alors il en a trouvé un dans mes affaires. Je n'en peux plus", a expliqué Iris Mittenaere.