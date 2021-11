Isabelle Nanty "effrayée" par le cadeau qu'Omar Sy a offert à sa fille

Isabelle Nanty a accordé une interview à Paris Match. L'actrice raconte que son ami Omar Sy a fait un cadeau particulier à sa fille Tallulah. Une idée qui n'a pas trop plu à la comédienne.



"Un jour, Omar Sy a offert un chat à ma fille. Il se trouve que les bébés, les fous et les animaux me font peur, parce qu’on ne peut pas négocier avec eux", a raconté la star à Paris Match, dont les propos ont été relayés par Public.



"Ce chat, baptisé Doudou à cause du SAV de Canal+, m’a effrayée très longtemps. Et puis, un matin, en quittant la maison, j’ai senti qu’il faisait partie de ma vie, que j’avais un peu de son âme en moi". Isabelle Nanty a fini par craquer pour l'animal et a lui donner une grande place dans sa vie.