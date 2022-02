"SOS fantômes", "Jumeaux" et "6 jours, 7 nuits". Ivan Reitman compte plusieurs films cultes à son palmarès. Le réalisateur canadien d'origine tchèque est décédé à l'âge de 75 ans ce samedi 12 février.

Dans un communiqué destiné à la presse, ses proches déplorent sa mort, survenue pendant son sommeil. "Notre famille pleure la disparition inattendue d'un mari, père et grand-père, qui nous a appris à toujours chercher la magie dans la vie."

Ivan Reitman était marié à l'actrice franco-canadienne Geneviève Roberts depuis 1976 avec qui il a eu trois enfants.

Un filmographie culte

"Ghostbusters" ou "SOS Fantômes a rapporté près de 300 millions de dollars. Il est devenu culte et une véritable franchise avec de nombreux films inspirés (des "spin-off"), une suite et une série. Reitman a également réalisé des comédies telles que "Twins" (1988) et "Kindergarten Cop" (1990). Il a également produit "Beethoven" (1992), "Space Jam" (1996) et "Up in the air" (2009).