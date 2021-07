J Balvin est papa: la compagne du chanteur dévoile une adorable photo de la naissance

J Balvin et sa petite amie Valentina Ferrer ont accueilli leur premier enfant ensemble.



Le chanteur colombien de 36 ans et sa petite amie, Valentina Ferrer, ont accueilli leur premier enfant ensemble. Le mannequin de 27 ans a confirmé la naissance, en postant une photo en noir et blanc de sa main tenant un minuscule pied de bébé. "4 jours du meilleur Amour", a légendé la maman.



Le chanteur de "Rojo" a tweeté "Querido Rio" le 27 juin. Les fans pensent que le couple a appelé leur bébé Rio, après qu'il ait dit à Hola ! USA qu'ils envisageaient d'utiliser ce nom.



Le couple a révélé qu'il attendait un bébé sur la couverture de Vogue Mexique en avril. La photo montrait un superbe cliché en noir et blanc de Valentina Ferrer montrant son ventre rond - et Balvin se tenant derrière elle.



Le magazine ET a précédemment demandé à Balvin quel type de père, il serait pour son bébé, ce à quoi il a répondu : "Je vais être son meilleur ami ! C'est ce que je veux être, oui".



En mai, le chanteur a confié au même magazine ce qui l'effrayait le plus à l'idée de devenir un papa pour la première fois.

"Ça me fait peur le fait que c'est une autre vie. Et parfois, nous savons que la vie est si difficile que vous avez l'impression que vous ne pouvez pas vous supporter et comment allez-vous aider votre enfant à être plus fort, meilleur que vous ?", a-t-il confié.

"Mais je pense que cela viendra. Mais voyons, c'est quelque chose de nouveau pour moi. Totalement nouveau."