Jack Nicholson seul et reclus, ses amis s'inquiètent: "Il va mourir seul comme Marlon Brando"

Le 19 octobre 2021 à l'occasion d'un match des Lakers. C'est la dernière fois que le célèbre acteur a été vu publiquement. Et pour cause, l'homme de 85 ans vit cloîtré dans sa luxueuse villa de Mulholland Drive. "Il a été clair, sa maison, c'est son château, mais on aimerait juste qu'il sorte pour s'assurer qu'il va bien", confie un proche à RadarOnLine. D'après la même source, l'interprète de Jack Torrance dans Shining est encore en contact avec ses enfants, en particulier son fils Ray, "mais sa vie sociale est révolue".

La santé mentale du triple lauréat des Oscars inquiète depuis un moment maintenant. Il serait atteint de démence sénile. Il y a deux ans déjà, un ami racontait: "Physiquement, il va bien, mais son esprit n'est plus là. C'est triste de voir un acteur si talentueux sortir de scène de cette façon." Une situation qui n'est pas sans rappeler celle de Marlon Brando. Le légendaire Vito Corleone du Parrain s'en est allé en 2004, seul: "Il est mort reclus après avoir mené une vie exceptionnelle et les amis de Jack le comparent à lui." Selon la source, ses enfants sont son unique lien avec le monde, mais pour le reste, "c'est comme s'il ne voulait plus affronter la réalité".